الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق 20 صاروخا من لبنان وتم اعتراض بعضها وسقطت البقية في مناطق مفتوحة

جعجع لـ”الشرق الأوسط”: لن نقبل بعد الحرب بعودة “دويلة حزب الله”

جعجع لـ”الشرق الأوسط”: لن نقبل بعد الحرب بعودة “دويلة حزب الله”

مصدر مقرب من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف للميادين: ما نقل عن قاليباف بشأن وقف إطلاق النار في لبنان غير صحيح إطلاقاً