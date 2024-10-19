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وسائل إعلام إسرائيلية: أضرار في مبنى في مدينة قيساريا جنوب حيفا بعد محاولة إعتراض طائرة مسيرة‏

آخر الأخبار
2024-10-19 | 01:40
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وسائل إعلام إسرائيلية: أضرار في مبنى في مدينة قيساريا جنوب حيفا بعد محاولة إعتراض طائرة مسيرة‏
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وسائل إعلام إسرائيلية: أضرار في مبنى في مدينة قيساريا جنوب حيفا بعد محاولة إعتراض طائرة مسيرة‏

 
 
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