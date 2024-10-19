استشهاد 11 على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في مخيم المغازي للاجئين في وسط غزة

شهيدان وجريحان جراء الغارة الإسرائيلية على سيارة في جونية

شهيدان وجريحان جراء الغارة الإسرائيلية على سيارة في جونية

الجزيرة نقلًا عن معاريف: للمرة الثالثة خلال نحو أسبوع تنجح طائرة مسيرة أطلقت من لبنان في الوصول إلى عمق إسرائيل