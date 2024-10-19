شهيدان وجريحان جراء الغارة الإسرائيلية على سيارة في جونية

متحدث: نتنياهو لم يكن في المنزل وقت وقوع الهجوم ولم تقع إصابات

متحدث: نتنياهو لم يكن في المنزل وقت وقوع الهجوم ولم تقع إصابات

استشهاد 11 على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في مخيم المغازي للاجئين في وسط غزة