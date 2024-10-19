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o
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متحدث: نتنياهو لم يكن في المنزل وقت وقوع الهجوم ولم تقع إصابات
آخر الأخبار
2024-10-19 | 03:15
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متحدث: نتنياهو لم يكن في المنزل وقت وقوع الهجوم ولم تقع إصابات
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