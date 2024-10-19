وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة مباشرة لمبنى في كريات آتا في خليج حيفا في الرشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة ٤ أشخاص بجروح إثر سقوط صاروخ على شلومي قرب الحدود اللبنانية

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة ٤ أشخاص بجروح إثر سقوط صاروخ على شلومي قرب الحدود اللبنانية

"ما نشهده يوميًا يدمر قلوبنا"... جويل مردينيان: لن نتوقف عن المطالبة بتحقيق السلام