إذاعة الجيش الإسرائيليّ عن مصدر عسكريّ: أجهزة الأمن ترى في وصول المسيرة إلى قيساريا فشلًا أمنيًا خطيرًا جدًا

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