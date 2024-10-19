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إذاعة الجيش الإسرائيليّ: قتيل و14 مصابًا في سقوط صواريخ أطلقت من لبنان في اتجاه الجليل وخليج حيفا منذ ساعات الصباح
آخر الأخبار
2024-10-19 | 06:08
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إذاعة الجيش الإسرائيليّ: قتيل و14 مصابًا في سقوط صواريخ أطلقت من لبنان في اتجاه الجليل وخليج حيفا منذ ساعات الصباح
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