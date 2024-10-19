"المقاومة الإسلامية":‏ مجاهدونا استهدفوا ‏دبابة ميركافا في مستعمرة زرعيت بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح

انفجار جسم في بورة للحديد في فنيدق - عكار

انفجار جسم في بورة للحديد في فنيدق - عكار

الجزيرة: 5 شهداء وعدد من المصابين بينهم أطفال في قصف إسرائيليّ على منازل في جباليا البلد شمالي قطاع غزة