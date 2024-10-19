بعد أخبار عن وجود مسلحين في مبنى يملكه في جونية... راغب علامة يوضح: "العقول السوداء تطال ممتلكاتي"

يبدو أن العقول السوداء لم تطل فقط مجالي الفني وحياتي العائلية بل تطاولت على الممتلكات الشخصية ايضاً !

صباح اليوم تم تداول مقطع من فيديو مع رسالة صوتية على مواقع التواصل يفيد بوجود مسلحين في مبنى املكه في منطقة جونية والمضحك في الموضوع ان هذا المبنى بالذات هو مستأجر بالكامل منذ… — RaghebAlama (@raghebalama) October 19, 2024

اثر تداول أخبار عن وجود مسلحين في مبنى يملكه الفنان راغب علامة في جونية، أوضح عدم صحة ذلك.وقال عبر منصة "اكس": "يبدو أن العقول السوداء لم تطل فقط مجالي الفني وحياتي العائلية بل تطاولت على الممتلكات الشخصية ايضاً !صباح اليوم ، تم تداول مقطع من فيديو مع رسالة صوتية على مواقع التواصل يفيد بوجود مسلحين في مبنى املكه في منطقة جونية والمضحك في الموضوع ان هذا المبنى بالذات هو مستأجر بالكامل منذ أكثر من سنتين وهو في وسط اكثر منطقة أمنية في جونيه بين امن الدولة والسراي ومبني الامن العام، والقوى الأمنية لديها هويات كل القاطنين في المبنى، لكن الموضوع اصبح بعهدة القضاء وقوى الامن وسنقوم بكشف هوية المرسل ونحيله الى القضاء المختص ليصار الى محاكمته... فاقتضى التوضيح".