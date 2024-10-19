بعد أخبار عن وجود مسلحين في مبنى يملكه في جونية... راغب علامة يوضح: "العقول السوداء تطال ممتلكاتي"

يبدو أن العقول السوداء لم تطل فقط مجالي الفني وحياتي العائلية بل تطاولت على الممتلكات الشخصية ايضاً !
صباح اليوم تم تداول مقطع من فيديو مع رسالة صوتية على مواقع التواصل يفيد بوجود مسلحين في مبنى املكه في منطقة جونية والمضحك في الموضوع ان هذا المبنى بالذات هو مستأجر بالكامل منذ…
— RaghebAlama (@raghebalama) October 19, 2024
يبدو أن العقول السوداء لم تطل فقط مجالي الفني وحياتي العائلية بل تطاولت على الممتلكات الشخصية ايضاً !
صباح اليوم تم تداول مقطع من فيديو مع رسالة صوتية على مواقع التواصل يفيد بوجود مسلحين في مبنى املكه في منطقة جونية والمضحك في الموضوع ان هذا المبنى بالذات هو مستأجر بالكامل منذ…