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الوكالة الوطنية: غارة على بلدة المشرفة الحدودية مع بلدة القاع وسوريا

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2024-10-19 | 12:03
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الوكالة الوطنية: غارة على بلدة المشرفة الحدودية مع بلدة القاع وسوريا
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الوكالة الوطنية: غارة على بلدة المشرفة الحدودية مع بلدة القاع وسوريا

 
 
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