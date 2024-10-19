سيمون ابي رميا للـ LBCI:لا يحق لايران ان تفاوض عن لبنان ولكن يجب أن تكون هي ايضا ملتزمة ببنود القرار 1701 من ناحية تزويد الاسلحة مثلاً المُدرج ضمن القرار ومن هنا المحادثات التي تقوم بها فرنسا مع ايران

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