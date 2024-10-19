الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في جنوب هضبة الجولان

استشهاد 11 على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في مخيم المغازي للاجئين في وسط غزة

استشهاد 11 على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في مخيم المغازي للاجئين في وسط غزة

الجزيرة نقلًا عن معاريف: للمرة الثالثة خلال نحو أسبوع تنجح طائرة مسيرة أطلقت من لبنان في الوصول إلى عمق إسرائيل