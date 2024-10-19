مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيدان و5 جرحى في حصيلة أولية لغارة البزالية

شهيدان وجريحان جراء الغارة الإسرائيلية على سيارة في جونية

شهيدان وجريحان جراء الغارة الإسرائيلية على سيارة في جونية

استشهاد 11 على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في مخيم المغازي للاجئين في وسط غزة