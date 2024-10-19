المقاومة الإسلامية: قصف تجمع لقوات العدو عند بوابة شبعا بصلية صاروخية

رفع السيارة المُستهدَفة في جونية بعد الكشف عليها

رفع السيارة المُستهدَفة في جونية بعد الكشف عليها

إذاعة الجيش الإسرائيليّ: إصابة 13 شخصًا بجروح إثر الصواريخ التي أطلقت من لبنان منذ الصباح