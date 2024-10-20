وزير الخارجية الإيراني: أي هجوم على إيران يعني تخطي خطوطنا الحمراء ولن نتركه دون رد

بوحبيب يغارد لبنان في جولة اوروبية تستمر لأيام عدة

بوحبيب يغارد لبنان في جولة اوروبية تستمر لأيام عدة

الإسعاف الإسرائيلي: سقوط صاروخ في منطقة غير مأهولة في خليج حيفا ولم يتم التبليغ عن وقوع إصابات