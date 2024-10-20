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غارة عند مدخل صور واخرى على كفرا

آخر الأخبار
2024-10-20 | 05:42
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غارة عند مدخل صور واخرى على كفرا
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غارة عند مدخل صور واخرى على كفرا

 
 
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