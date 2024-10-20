قصف بالفوسفور الأبيض على كفرشوبا

وسائل إعلام إسرائيلية: الشرطة تغلق شارع 90 في صفد من مفرق روش بينا إلى مفرق عميعاد بعد سقوط صاروخ

وسائل إعلام إسرائيلية: الشرطة تغلق شارع 90 في صفد من مفرق روش بينا إلى مفرق عميعاد بعد سقوط صاروخ

القناة 12 الإسرائيلية: 8 فرق إطفاء تعمل على إخماد حرائق في منطقة روش بينا في الجليل الأعلى إثر سقوط صواريخ