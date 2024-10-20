غارتان على جرود الهرمل

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في مسغاف عام بإصبع الجليل

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في مسغاف عام بإصبع الجليل

وسائل إعلام إسرائيلية: الشرطة تغلق شارع 90 في صفد من مفرق روش بينا إلى مفرق عميعاد بعد سقوط صاروخ