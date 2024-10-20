الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
24
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
24
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على اوتوستراد جونية باتجاه بيروت
آخر الأخبار
2024-10-20 | 06:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على اوتوستراد جونية باتجاه بيروت
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
المروري:
نتيجة
تصادم
مركبة
ودراجة
نارية
اوتوستراد
جونية
باتجاه
بيروت
التالي
المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعا لقوات العدو في مستعمرة مسكفعام بصلية صاروخية
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:25
الرئيس الصربي يتحدث إلى بوتين للمرة الأولى مرة منذ عامين ونصف عام
أخبار دولية
09:25
الرئيس الصربي يتحدث إلى بوتين للمرة الأولى مرة منذ عامين ونصف عام
0
آخر الأخبار
09:12
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار مجددًا في حيفا ومحيطها عقب رصد تسلل طائرة مسيرة
آخر الأخبار
09:12
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار مجددًا في حيفا ومحيطها عقب رصد تسلل طائرة مسيرة
0
آخر الأخبار
09:09
غارة على بلدة شيحين
آخر الأخبار
09:09
غارة على بلدة شيحين
0
آخر الأخبار
09:06
المقاومة الاسلامية: استهدفنا برشقة صاروخية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا
آخر الأخبار
09:06
المقاومة الاسلامية: استهدفنا برشقة صاروخية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:12
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار مجددًا في حيفا ومحيطها عقب رصد تسلل طائرة مسيرة
آخر الأخبار
09:12
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار مجددًا في حيفا ومحيطها عقب رصد تسلل طائرة مسيرة
0
آخر الأخبار
09:09
غارة على بلدة شيحين
آخر الأخبار
09:09
غارة على بلدة شيحين
0
آخر الأخبار
09:06
المقاومة الاسلامية: استهدفنا برشقة صاروخية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا
آخر الأخبار
09:06
المقاومة الاسلامية: استهدفنا برشقة صاروخية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا
0
آخر الأخبار
08:58
المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة في بلدة كفركلا بِقذائف المدفعية
آخر الأخبار
08:58
المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة في بلدة كفركلا بِقذائف المدفعية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-10-16
أدرعي ينشر فيديوهات لهجمات سلاح البحرية بتعاون مع قوات الفرقة 146 في جنوب لبنان
أخبار لبنان
2024-10-16
أدرعي ينشر فيديوهات لهجمات سلاح البحرية بتعاون مع قوات الفرقة 146 في جنوب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-27
البرالمبيون: حان دورنا!
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-27
البرالمبيون: حان دورنا!
0
تقارير نشرة الاخبار
08:29
الغارات الإسرائيلية مستمرة على صور... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:29
الغارات الإسرائيلية مستمرة على صور... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
03:16
لقاء جمع جنبلاط والسفيرة الأميركية...
أخبار لبنان
03:16
لقاء جمع جنبلاط والسفيرة الأميركية...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:33
احتفال تقديس 14 قديسا في الكرسي الرسولي من بينهم الأخوة المسابكيون الموارنة الشهداء
أخبار لبنان
08:33
احتفال تقديس 14 قديسا في الكرسي الرسولي من بينهم الأخوة المسابكيون الموارنة الشهداء
0
تقارير نشرة الاخبار
08:31
ارتفاع عدد مراكز الإيواء... هكذا يبدو المشهد عند النازحين
تقارير نشرة الاخبار
08:31
ارتفاع عدد مراكز الإيواء... هكذا يبدو المشهد عند النازحين
0
تقارير نشرة الاخبار
08:31
شهيد وخمسة جرحى بينهم طفل في الأنصار... تفاصيل الغارات التي طالت البقاع الشمالي
تقارير نشرة الاخبار
08:31
شهيد وخمسة جرحى بينهم طفل في الأنصار... تفاصيل الغارات التي طالت البقاع الشمالي
0
تقارير نشرة الاخبار
08:29
الغارات الإسرائيلية مستمرة على صور... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:29
الغارات الإسرائيلية مستمرة على صور... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
08:27
قرى النبطية تعرضت للقصف... هكذا يبدو المشهد منها
تقارير نشرة الاخبار
08:27
قرى النبطية تعرضت للقصف... هكذا يبدو المشهد منها
0
تقارير نشرة الاخبار
08:25
اليكم تفاصيل الميدان الجنوبي اليوم...
تقارير نشرة الاخبار
08:25
اليكم تفاصيل الميدان الجنوبي اليوم...
0
تقارير نشرة الاخبار
08:19
هجمات حزب الله الصاروخية لم تتوقف... اليكم المشهد الميداني والسياسي في إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
08:19
هجمات حزب الله الصاروخية لم تتوقف... اليكم المشهد الميداني والسياسي في إسرائيل
0
أخبار لبنان
03:18
الـLBCI تواصل جولاتها على مراكز الايواء... هكذا تبدو الصورة من مدرسة التحويطة الرسمية
أخبار لبنان
03:18
الـLBCI تواصل جولاتها على مراكز الايواء... هكذا تبدو الصورة من مدرسة التحويطة الرسمية
0
أمن وقضاء
03:16
سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة في صور فجر اليوم
أمن وقضاء
03:16
سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة في صور فجر اليوم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:57
مركز الإمام الخميني ينعى معصومة كرباسي مع زوجها رضا عباس عواضة في جونية
أخبار لبنان
12:57
مركز الإمام الخميني ينعى معصومة كرباسي مع زوجها رضا عباس عواضة في جونية
2
آخر الأخبار
10:19
بعد أخبار عن وجود مسلحين في مبنى يملكه في جونية... راغب علامة يوضح: "العقول السوداء تطال ممتلكاتي"
آخر الأخبار
10:19
بعد أخبار عن وجود مسلحين في مبنى يملكه في جونية... راغب علامة يوضح: "العقول السوداء تطال ممتلكاتي"
3
خبر عاجل
11:45
مخابرات الجيش تسلمت بواسطة الصليب الاحمر اللبناني ايهاب سرحان من سكان كفركلا والذي سبق ان اعتقلته قوة اسرائيلية اثناء توغلها في كفركلا واطلقته يوم السبت قرب مركز اليونيفل في اللبونة
خبر عاجل
11:45
مخابرات الجيش تسلمت بواسطة الصليب الاحمر اللبناني ايهاب سرحان من سكان كفركلا والذي سبق ان اعتقلته قوة اسرائيلية اثناء توغلها في كفركلا واطلقته يوم السبت قرب مركز اليونيفل في اللبونة
4
خبر عاجل
03:28
الجيش الاسرائيلي: قضينا على رضا عباس عواضة الخبير في مجال الاتصالات اللاسلكية في حزب الله
خبر عاجل
03:28
الجيش الاسرائيلي: قضينا على رضا عباس عواضة الخبير في مجال الاتصالات اللاسلكية في حزب الله
5
خبر عاجل
04:54
التحكم المروري: قطع طريق شبعا - عين عطا محلة جنعم بسبب حدث أمني طارىء
خبر عاجل
04:54
التحكم المروري: قطع طريق شبعا - عين عطا محلة جنعم بسبب حدث أمني طارىء
6
خبر عاجل
14:51
إعلام إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقًا في وفاة معتقل من حزب الله أثناء احتجازه
خبر عاجل
14:51
إعلام إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقًا في وفاة معتقل من حزب الله أثناء احتجازه
7
خبر عاجل
12:23
الجيش الاسرائيلي: شنّينا غارات على مستودعات أسلحة ومقر قيادة لحزب الله في الضاحية الجنوبية في بيروت
خبر عاجل
12:23
الجيش الاسرائيلي: شنّينا غارات على مستودعات أسلحة ومقر قيادة لحزب الله في الضاحية الجنوبية في بيروت
8
خبر عاجل
15:31
بعثة إيران بالأمم المتحدة: إيران ردت سابقا على الكيان الصهيوني واستهداف مقر نتنياهو نفذه حزب الله اللبناني
خبر عاجل
15:31
بعثة إيران بالأمم المتحدة: إيران ردت سابقا على الكيان الصهيوني واستهداف مقر نتنياهو نفذه حزب الله اللبناني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More