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غارات اسرائيلية على جرود الهرمل وعيتا الشعب وحاريص وبرعشيت وشقرا وعيناتا وقصف مدفعي لمجدل سلم وبرعشيت

آخر الأخبار
2024-10-20 | 08:36
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غارات اسرائيلية على جرود الهرمل وعيتا الشعب وحاريص وبرعشيت وشقرا وعيناتا وقصف مدفعي لمجدل سلم وبرعشيت
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غارات اسرائيلية على جرود الهرمل وعيتا الشعب وحاريص وبرعشيت وشقرا وعيناتا وقصف مدفعي لمجدل سلم وبرعشيت

 
 
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