الحلبي للـ LBCI: لا يمكن تأمين جو تعليمي داخل مراكز الايواء غير الهادئة وما نفكر به أخذ التلاميذ الى مدرسة قريبة من مركز الايواء وليس في ذهننا اخراج نازحين من المدارس في حال لم يتأمن البديل

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