الحلبي للـ LBCI: نحو 550 مدرسة رسمية هي مراكز ايواء وباجتماع مع وزارة الطاقة حددنا الكلفة للمازوت الذي ستتكفل به هيئة الطوارئ و1800$ بالشهر على كل مركز قد تغطي الكلفة

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