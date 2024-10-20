نوفل ضو للـ LBCI: على رئيس مجلس النواب أن يدعو لانتخاب رئيس للجمهورية ويجب اعادة التوازن الى مؤسسات البلد ولكن الثنائي لا يريد ذلك كي يُبقي المفاوضات الحالية بين يديه لا بين يدي رئيس الجمهورية

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