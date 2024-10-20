ترامب للعربية: هناك فرصة للمفاوضات بعد مقتل السنوار ونصر الله والسلام سيعود إلى الشرق الأوسط عندما أعود رئيسا وعلى نتنياهو أن يفعل ما يراه مناسبا للرد على إيران

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