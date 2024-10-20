الغارات مستمرة على الضاحية الجنوبية لبيروت (صورة)

مهمات الدفاع المدني النفذة جراء العدوان منذ مساء أمس السبت

مهمات الدفاع المدني النفذة جراء العدوان منذ مساء أمس السبت

الوكالة الوطنية: 3 شهداء في غارة على منزل في صريفا وإثنان في غارة على كفردونين