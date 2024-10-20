غارة إسرائيلية في مشغرة

غارة عند مدخل صور واخرى على كفرا

غارة عند مدخل صور واخرى على كفرا

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية منذ 7 تشرين الاول 2023 إلى 42603 وعدد المصابين إلى 99795