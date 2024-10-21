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أكسيوس: أحد مطالب إسرائيل هو السماح لجيشها بالمشاركة في "تنفيذ فعال" لضمان عدم إعادة تسليح حزب الله
آخر الأخبار
2024-10-20 | 23:57
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أكسيوس: أحد مطالب إسرائيل هو السماح لجيشها بالمشاركة في "تنفيذ فعال" لضمان عدم إعادة تسليح حزب الله
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