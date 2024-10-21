الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية قصفت صباحا منزلا في حي النبي انعام المكتظ بالسكان في مدينة بعلبك ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من طبرجا وصولا حتى مفرق الزوق

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من طبرجا وصولا حتى مفرق الزوق

أكسيوس: أحد مطالب إسرائيل هو السماح لجيشها بالمشاركة في "تنفيذ فعال" لضمان عدم إعادة تسليح حزب الله