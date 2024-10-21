التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من طبرجا وصولا حتى مفرق الزوق

اقتراح مصري بزيارة وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر لبيروت في الثالث من الشهر المقبل (الجمهورية)

اقتراح مصري بزيارة وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر لبيروت في الثالث من الشهر المقبل (الجمهورية)

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية قصفت صباحا منزلا في حي النبي انعام المكتظ بالسكان في مدينة بعلبك ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى