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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكحالة مرورا بالجمهور وصولا حتى الحازمية

آخر الأخبار
2024-10-21 | 00:56
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكحالة مرورا بالجمهور وصولا حتى الحازمية
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكحالة مرورا بالجمهور وصولا حتى الحازمية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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