القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق 20 صاروخا باتجاه كرميئيل بالجليل الأعلى

قلق من بعض المؤشرات الخطرة التي شهدتها الأيام الأخيرة (الجمهورية)

قلق من بعض المؤشرات الخطرة التي شهدتها الأيام الأخيرة (الجمهورية)

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار تدوي في كرميئيل وبلدات في الجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ