غارة جديدة تستهدف طريق النافعة في حبوش - النبطية

تسنيم عن مصدر عسكري إيراني: أي هجوم إسرائيلي على مواقع نووية سيقابل بالرد مع الأخذ بالاعتبار السياسات النووية وردنا سيفوق التقديرات إذا هاجمت إسرائيل مواقع عسكرية إيرانية

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