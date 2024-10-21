وزير الاشغال والنقل للـLBCI: تخضع المرافق اللبنانية لمراقبة الدولة وفي موضوع معبر المصنع نحن ننسق مع الدولة من أجل معالجته ونعمل على تحييد المرافق عن اي ضرر لأنها الرئة الاساسية للبنان

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