وزير الطاقة للـLBCI: الوزارة ستكون مسؤولة عن متابعة موضوع المياه في مراكز الإيواء ولكن اليونيسف ستكون الجهة المركزية للمساعدة في التنفيذ وجمع التمويل اللازم

وزير الطاقة للـLBCI: اليونيسف جزمت أنها ستكون مسؤولة في أول مرحلة عن 400 الى 500 مركز إيواء لاعطائهم الخدمات الرئيسية

وزير الطاقة للـLBCI: اليونيسف جزمت أنها ستكون مسؤولة في أول مرحلة عن 400 الى 500 مركز إيواء لاعطائهم الخدمات الرئيسية

وزير الاشغال والنقل للـLBCI: تخضع المرافق اللبنانية لمراقبة الدولة وفي موضوع معبر المصنع نحن ننسق مع الدولة من أجل معالجته ونعمل على تحييد المرافق عن اي ضرر لأنها الرئة الاساسية للبنان