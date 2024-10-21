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وزير الطاقة للـLBCI: اليونيسف جزمت أنها ستكون مسؤولة في أول مرحلة عن 400 الى 500 مركز إيواء لاعطائهم الخدمات الرئيسية

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2024-10-21 | 03:28
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وزير الطاقة للـLBCI: اليونيسف جزمت أنها ستكون مسؤولة في أول مرحلة عن 400 الى 500 مركز إيواء لاعطائهم الخدمات الرئيسية
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وزير الطاقة للـLBCI: اليونيسف جزمت أنها ستكون مسؤولة في أول مرحلة عن 400 الى 500 مركز إيواء لاعطائهم الخدمات الرئيسية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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