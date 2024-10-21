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o
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o
متن
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موقع واللا: نشر منظومة ثاد الأميركية في صحراء النقب لحماية المعسكرات والمنشآت الحساسة
آخر الأخبار
2024-10-21 | 04:43
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موقع واللا: نشر منظومة ثاد الأميركية في صحراء النقب لحماية المعسكرات والمنشآت الحساسة
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