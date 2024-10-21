مولوي: الجيش يسير دوريات في المناطق ومديرية أمن الدولة تعمل على الأرض لتأدية الدور الأمني الضروري

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مولوي: بحثنا بضرورة الأمن الاستباقي وضرورة عمل المخابرات وشعبة المعلومات وتحديداً بعد تزايد الشائعات التي تجري متابعتها والتحقيق فيها وندعو المواطنين لإبلاغ الأجهزة الأمنية بأي أمر في هذا الإطار لتوقيف مثيري الشائعات والبلبلة