هوكشتاين بعد لقائه بري: ربط مصير لبنان بصراعات أخرى ليس في مصلحة الشعب اللبناني

القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين: الرد على إيران سيكون شديدا وسيأخذ في الحسبان إطلاق المسيرة على منزل نتنياهو

القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين: الرد على إيران سيكون شديدا وسيأخذ في الحسبان إطلاق المسيرة على منزل نتنياهو

مولوي: لن نقبل بأي اعتداء على الأملاك العامة والخاصة ونسعى لانتقال النازحين من الطرقات إلى مراكز للإيواء ونعمل لإزالة التعديات عن الأملاك الخاصة والعامة