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الجيش الإسرائيلي: إعترضنا 5 مسيرات فوق البحر الأبيض المتوسط لم تتمكن من دخول المجال الجوي الإسرائيلي

آخر الأخبار
2024-10-21 | 10:00
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الجيش الإسرائيلي: إعترضنا 5 مسيرات فوق البحر الأبيض المتوسط لم تتمكن من دخول المجال الجوي الإسرائيلي
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الجيش الإسرائيلي: إعترضنا 5 مسيرات فوق البحر الأبيض المتوسط لم تتمكن من دخول المجال الجوي الإسرائيلي

 
 
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