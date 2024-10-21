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أكسيوس: الخارجية الأميركية تحقق مع وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي بتهمة الاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني

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2024-10-21 | 13:03
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أكسيوس: الخارجية الأميركية تحقق مع وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي بتهمة الاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني
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أكسيوس: الخارجية الأميركية تحقق مع وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي بتهمة الاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني

 
 
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