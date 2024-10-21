معوض لـ عشرين 30: وصف الحقائق يؤدي إلى الوحدة بين اللبنانيين ونحن نعرف إسرائيل ونواياها في لبنان ورأينا إسرائيل في غزة ونؤكد وقوفنا إلى جانب بعضنا

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