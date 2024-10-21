معوض لـ "عشرين 30" : المعارضة غير قادرة سوى على تأكيد ثوابتها وقد بدأت حراكا دوليا وتقوم بزيارات ولقاءات في دول مجلس الامن واللجنة الخماسية إضافة الى اجتماعات في الداخل اللبناني

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك