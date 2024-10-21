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غارات إسرائيلية عنيفة طالت بعلبك والهرمل وأدت إلى سقوط شهداء
آخر الأخبار
2024-10-21 | 14:13
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غارات إسرائيلية عنيفة طالت بعلبك والهرمل وأدت إلى سقوط شهداء
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غارات إسرائيلية عنيفة طالت بعلبك والهرمل وأدت إلى سقوط شهداء
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