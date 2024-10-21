خبير التواصل السياسي والاستراتيجية ايلي خوري لـ "عشرين 30": سبب المشكلة هو وجود طرف مسلح خارج القانون ونحن مجبرون على التفريق بين القيادات والرموز من جهة والشعب من جهة أخرى لكن أكبر خطأ هو أن نسمح للمحور بأن يستلمنا

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