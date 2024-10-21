خبير التواصل السياسي والاستراتيجية ايلي خوري لـ "عشرين 30": حزب الله يختلف عن كل الاحزاب حتّى حركة أمل ولا يمكن مقارنته مع أي من الأحزاب الأخرى وهو لا يمثّل كلّ الشيعة انما يدّعي انّه يمتلك كلّ الشيعة في لبنان

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