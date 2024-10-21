المؤرخ والنقابي د.عصام خليفة لـ "عشرين 30": الأخطاء ارتكبت من الجميع ومن ضمنهم حزب الله وشعبنا يباد جماعيًا و"الناس لبعضا" في هذا الوطن ولا يمكن لطرف أن يلغي طرف آخر

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