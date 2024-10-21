النائب علي فياض للجزيرة: أي قرار للعدو بالتوغل برًا سيضعه تحت نار المقاومة التي ستلحق به خسائر كبرى والفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الأداء النوعي من جانب المقاومة

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