غارة على عين بعال

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وزير الاشغال والنقل للـLBCI: تخضع المرافق اللبنانية لمراقبة الدولة وفي موضوع معبر المصنع نحن ننسق مع الدولة من أجل معالجته ونعمل على تحييد المرافق عن اي ضرر لأنها الرئة الاساسية للبنان