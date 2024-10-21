مدير تحرير جريدة النهار غسان حجار لـ "عشرين 30": في الرئاسة هناك حركة جدية دون أفق حتّى الآن وربط الرئاسة في لبنان بوقف اطلاق النار "مضحك" وبعد أسبوعين من الامتحانات الأميركية قد تبدو معالم المرحلة المقبلة

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